Nel Lazio, il numero di segnalazioni di malattie professionali è aumentato del 17% nel primo bimestre del 2026 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Un dato che evidenzia un incremento delle patologie legate all’attività lavorativa nella regione. Le autorità sanitarie stanno monitorando questa crescita, che riguarda diverse condizioni legate all’ambiente di lavoro. Fino a ora, non sono stati forniti dettagli su specifiche cause o settori coinvolti.

Un’ondata di patologie legate all’attività lavorativa sta colpendo il territorio laziale, con un incremento del 17% delle segnalazioni registrate nel primo bimestre del 2026 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. I dati dell’Inail, fermi al 28 febbraio, mostrano che le denunce totali sono salite da 867 a 1.016 unità, delineando un quadro che la Cgil Lazio descrive come fonte di forte preoccupazione per la salute dei lavoratori nella regione. Geografia del disagio: tra picchi nelle province e l’eccezione di Frosinone. Analizzando la distribuzione territoriale delle malattie professionali, emerge una frammentazione significativa che non colpisce tutte le aree in modo uniforme.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Lazio, allarme salute: malattie professionali su: +17% di casi

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