Un recente studio condotto in Brasile ha mostrato che l'assunzione di vitamina D può incrementare fino al 79% le possibilità di successo nel trattamento del cancro al seno. I ricercatori hanno analizzato i risultati di pazienti sottoposti a terapia oncologica, confrontandoli con coloro che integravano la vitamina D durante il percorso terapeutico. I dati raccolti indicano un legame tra livelli di vitamina D e l'efficacia delle terapie contro questa forma di tumore.

Un nuovo studio condotto in Brasile sta attirando grande attenzione nel mondo della ricerca oncologica. Secondo i ricercatori della São Paulo State University, un semplice integratore di vitamina D potrebbe contribuire a migliorare l’efficacia della chemioterapia nelle donne con tumore al seno. La scoperta apre scenari interessanti su un possibile supporto semplice, economico e accessibile ai trattamenti oncologici tradizionali. La ricerca è stata realizzata presso la Botucatu School of Medicine della São Paulo State University e finanziata dalla fondazione FAPESP. Le partecipanti sono state divise in due gruppi: uno ha ricevuto 2.000 UI al giorno di vitamina D, mentre l’altro ha assunto un placebo.🔗 Leggi su Cibosia.it

© Cibosia.it - Vitamina D aumenta il successo del trattamento del cancro al seno fino al 79%

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