Diagnosi e trattamento del tumore al seno anche nel 2026 Eusoma elogia la Breast Unit dell’Ausl

La Breast Unit dell’Ausl di Modena, guidata dalla dottoressa Katia Cagossi, ha ottenuto anche per il 2026 la certificazione Eusoma, confermando il suo alto livello di competenza. La decisione arriva dopo un’attenta valutazione dei servizi offerti, che includono diagnosi accurate e trattamenti personalizzati per il tumore al seno. L’equipe multidisciplinare si dedica quotidianamente a migliorare le cure e a ridurre i tempi di intervento.

Rinnovo della certificazione internazionale per l’équipe multidisciplinare diretta dalla dottoressa Katia Cagossi. Nel 2025 eseguite oltre 200 prime diagnosi e altrettanti interventi chirurgici Il rinnovo della certificazione per la Breast Unit, con sede all’Ospedale Ramazzini di Carpi e inserita all’interno della Struttura complessa di Oncologia di Prossimità di cui è direttrice la dottoressa Claudia Mucciarini, è arrivato come ogni anno al termine di una scrupolosa e approfondita visita da parte del team di esperti EUSOMA, in questa occasione composto dalla dottoressa Marcella Spadetta e dal dottor Richard Rainsbury, uno dei più importanti chirurghi senologi inglesi.🔗 Leggi su Modenatoday.it

Tumore al seno: la Breast Unit del Goretti di Latina al centro della rete senologica del LazioLa Breast Unit del Santa Maria Goretti di Latina si distingue come centro di eccellenza nella rete senologica del Lazio, riconosciuto dall’ultimo rapporto Agenas.

Tumore al seno, dall’associazione “Armonia” oltre 13mila euro per la Breast UnitL’associazione “Armonia” e la presidente Erika Caffi continuano a sostenere la Breast Unit di Piacenza, contribuendo con oltre 13.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.