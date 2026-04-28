Visite mediche per truffare gli italiani | ecco i numeri ai quali non devi rispondere mai

Negli ultimi giorni sono stati segnalati diversi tentativi di truffa tramite chiamate telefoniche che propongono visite mediche fasulle ai cittadini italiani. Le autorità avvertono di non rispondere a queste telefonate, poiché si tratta di tentativi di raggiro. Sono stati raccolti numeri di telefono associati a queste chiamate, che sono state identificate come truffe. Le persone sono invitate a prestare attenzione e a non fornire mai dati personali o bancari durante queste comunicazioni.

Ennesimo tentativo di raggiro ai danni dei cittadini. Attenzione se ricevete questa telefonata, vi stanno truffando Ormai possiamo dirlo senza timore di smentita. Viviamo nell’epoca delle truffe. Telefonate, SMS, mail oppure messaggi sui social network, non c’è un canale di comunicazione dove possiamo essere totalmente al riparo da tentativi di raggiro posti in atto da truffatori allo scopo di sottrarci denaro o informazioni sensibili che non devono essere divulgate in alcun modo a sconosciuti. Truffe che hanno maggiore chance di andare a segno se vengono architettate sfruttando nomi e loghi di enti e istituzioni pubbliche. Un escamotage pensato per richiamare l’attenzione delle vittime e indurle a compiere quelle azioni grazie alle quali il raggiro si concretizza.🔗 Leggi su Temporeale.info © Temporeale.info - Visite mediche per truffare gli italiani: ecco i numeri ai quali non devi rispondere mai Multi SubHe Was Their Butler. Then He Bought Their Bank. Notizie correlate Leggi anche: Milan, ecco Kostic: iniziate le visite mediche per l’attaccante | Video Lavoratori in nero, regole sulla sicurezza ignorate, visite mediche mai fatte: raffica di controlli, multe e denunce nelle aziende del MantovanoMantova, 10 marzo 2026 – Una raffica di controlli per contrastare il lavoro nero in provincia di Mantova sono stati messi in atto dai carabinieri... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Va rinnovata: la truffa sulla tessera sanitaria che continua a colpire gli italiani; Il poliambulatorio del falso: così insegnavano a simulare malattie gravi per ottenere i sussidi. 220 i casi sospetti; Falsi incidenti a Palermo per truffare le assicurazioni, cinque indagati VIDEO; Finti incidenti per truffare le assicurazioni, 12 condanne. Visite mediche a sorpresa per i lavoratori sospettati di uso di alcol o droghe (anche durante il turno)Visite mediche a sorpresa per i lavoratori sospettati di uso di alcol o droghe. È questa la novità più rilevante introdotta dal decreto Sicurezza in materia di sorveglianza sanitaria nei luoghi di ... ilmessaggero.it Sicurezza lavoro, visite mediche a sorpresa per i lavoratori sospettati di uso di alcol o droghe (anche durante il turno)Visite mediche a sorpresa per i lavoratori sospettati di uso di alcol o droghe. È questa la novità più rilevante introdotta dal decreto Sicurezza in materia di sorveglianza sanitaria nei luoghi di ... corriereadriatico.it MARTEDÌ 28 APRILE Qui di seguito il programma delle visite mediche che verranno effettuate nella giornata di Martedì 28 Aprile dagli Specialisti del Poliambulatorio. Ginecologia - Ostetricia Dott.ssa Alice Guarano Ginecologia - Ostetricia Dott.ss - facebook.com facebook