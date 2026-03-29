Nella giornata odierna sono iniziate le visite mediche per un attaccante che si avvicina al club rossonero. Si tratta del primo acquisto ufficiale del mercato estivo del Milan, con l’atleta che si sta sottoponendo ai controlli necessari prima di completare il trasferimento. La trattativa è in fase avanzata e, nelle prossime ore, si attende la firma sul contratto.

Calciomercato Milan, ecco il primo colpo del mercato rossonero. Il Diavolo ha chiuso con il Partizan Belgrado per Kostic, attaccante classe 2007 preso per il futuro del club rossonero. Il prezzo dovrebbe essere sui 3 milioni di euro. La dirigenza del Diavolo si muove già per le prossime stagioni. Come riportato dal giornalista Luca Maninetti l'attaccante classe 2007 è arrivato alla clinica 'La Madonnina' per svolgere le visite mediche con il club rossonero. Ecco il video. LEGGI ANCHE: Milan, occhi anche in Germania: colpo di calciomercato a centrocampo? Nella lista rossonera.>>> Giornata quindi importante per quello che sta per diventare il nuovo attaccante del Milan. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, ecco Kostic: iniziate le visite mediche per l’attaccante | Video

Articoli correlati

Giovane Napoli, visite mediche per l’attaccante: ci sarà contro la Juventus? Ecco cosa filtra – VIDEOVicario Juve, il Tottenham ha fissato il prezzo: ecco quanto dovrebbero sborsare i bianconeri per riportare il portiere in Italia Alisson Juve, l’ex...

Calciomercato Milan, colpo Kostic ai dettagli: Tare piazza il blitz e definisce l’accordo! Fissate le visite medicheCalciomercato Milan, colpo Kostic ai dettagli: Tare piazza il blitz e definisce l’accordo! Fissate le visite mediche Casemiro, segnali chiari dal...

Una raccolta di contenuti su Milan ecco Kostic iniziate le visite...

Argomenti discussi: Il Milan chiude il primo colpo per la prossima stagione: ecco Andrej Kostic, già programmate le visite mediche.

Il Milan chiude il primo colpo per la prossima stagione: ecco Andrej Kostic, già programmate le visite medicheAndrej Kostic si appresta a diventare un nuovo giocatore del Milan: il club rossonero ha bloccato il gioiello del Partizan Belgrado. msn.com

Milan su Kostic, il Partizan ha rifiutato un'offerta ufficiale da 6 milioni di euro. E ne chiede 5Il Milan è immerso appieno nel calciomercato di gennaio e sta passando al vaglio vari profili, sia per il presente che per il futuro. Appartiene a questo secondo filone di ricerca l'identikit di ... tuttomercatoweb.com