Visite guidate alla Rocca di Vicopisano

Nel fine settimana di sabato 28 e domenica 29 marzo sarà possibile visitare il Complesso monumentale della Rocca di Vicopisano, inclusi la Torre e il Camminamento del Soccorso. Il sistema fortificato, legato al progetto di Filippo Brunelleschi, sarà aperto al pubblico per visite guidate. Le aperture sono programmate per entrambi i giorni, offrendo l’occasione di esplorare questo sito storico.

L'exploit di La7, una rete che dipende dagli umori della politica. Nel bene e nel male Nel fine settimana di sabato 28 e domenica 29 marzo torna visitabile il Complesso monumentale della Rocca, della Torre e del Camminamento del Soccorso, il sistema fortificato legato al genio di Filippo Brunelleschi. Le aperture previste: sabato dalle 15:30 alle 19:00 e domenica dalle 10:00 alle 12:30 e dalle 15:00 alle 19:00. I biglietti sono acquistabili a Palazzo Pretorio. I visitatori saranno condotti attraverso secoli di pietra, intelligenza, difesa, bellezza. Un’occasione preziosa per riscoprire uno dei luoghi più affascinanti di Vicopisano, lasciandosi guidare tra architetture, camminamenti, panorami e memorie che ancora oggi parlano con forza a chi le sa ascoltare. 🔗 Leggi su Pisatoday.it © Pisatoday.it - Visite guidate alla Rocca di Vicopisano Articoli correlati "Alla scoperta del Musme": le visite guidate di marzoScherzi a Parte, le pagelle: il santino a Samira (5), Bisciglia scapoccia in psichiatria (8), Ermal Meta litiga in pugliese (9) Partecipa ad una... Visite guidate alla scoperta dei presepi delle pievi di SavignanoSabato 3 gennaio a San Giovanni in Compito proseguono gli appuntamenti dedicati alle celebrazioni della Natività con la visita guidata combinata al...