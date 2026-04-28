Visita speciale a Villa Molin e al parco con una sorpresa a chi viene con la mamma

Una visita speciale a Villa Molin, capolavoro rinascimentale progettato dall'architetto Vincenzo Scamozzi, è in programma per l'ultima volta in questa primavera. La villa sarà aperta al pubblico, consentendo ai visitatori di esplorare gli ambienti storici e il parco circostante. Per chi partecipa con la mamma, è prevista una sorpresa durante l'evento. L'apertura si inserisce nel calendario delle visite stagionali della villa, che sarà chiusa fino alla prossima stagione.

Villa Molin, capolavoro padovano del grande architetto rinascimentale Vincenzo Scamozzi apre le sue porte per l'ultima visita della stagione primaverile. In occasione della festa della mamma a grandi e piccoli che verranno con la mamma dedichiamo una piccola attività. Sarà possibile fare merenda.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Notizie correlate Speciale visita guidata a Villa Molin con la voce di Vincenzo ScamozziIl 22 febbraio 2026 Villa Molin riapre le sue porte per le visite alla villa e al parco. Speciale visita guidata congiunta Villa Molin e Villa GiustiVilla Giusti e Villa Molin verranno aperte per una visita coordinata: un evento unico, una visita congiunta, che vi permetterà di conoscere ed... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Speciale visita guidata congiunta Villa Molin e Villa Giusti il 3 maggio 2026; Padova, Villa Giusti e Villa Molin si raccontano insieme: un viaggio tra storia, architettura e memoria della pace; Visita a Villa Molin il 3 maggio 2026; Villa Molin, la dimora che si specchia sul fiume il 19 aprile 2026. Visita speciale a Villa Molin e al parco con una sorpresa a chi viene con la mammaVilla Molin, capolavoro padovano del grande architetto rinascimentale Vincenzo Scamozzi apre le sue porte per l'ultima visita della stagione primaverile. In occasione della festa della mamma a grandi ... padovaoggi.it Speciale visita guidata congiunta Villa Molin e Villa GiustiVilla Giusti e Villa Molin verranno aperte per una visita coordinata: un evento unico, una visita congiunta, che vi permetterà di conoscere ed apprezzare due splendide dimore, ubicate a poca distanza ... padovaoggi.it DOMENICA 3 MAGGIO SPECIALE VISITA GUIDATA CONGIUNTA CON VILLA GIUSTI DELL’ARMISTIZIO Villa Giusti e Villa Molin verranno aperte per una visita coordinata: un evento unico, una visita congiunta, che vi permetterà di conoscere ed apprezzare facebook