Speciale visita guidata congiunta Villa Molin e Villa Giusti

Sabato prossimo, si terrà un evento speciale che prevede l'apertura congiunta di due importanti dimore storiche situate nelle vicinanze. La visita sarà guidata e consentirà ai partecipanti di esplorare entrambe le ville, che condividono legami storici e familiari. L'iniziativa offre l'opportunità di scoprire da vicino le caratteristiche architettoniche e le vicende che hanno coinvolto queste residenze nel corso degli anni.

Villa Giusti e Villa Molin verranno aperte per una visita coordinata: un evento unico, una visita congiunta, che vi permetterà di conoscere ed apprezzare due splendide dimore, ubicate a poca distanza tra loro, legate da vicende storiche e intrecci familiari. Un'occasione per scoprire una zona di.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Notizie correlate Speciale visita guidata a Villa Molin con la voce di Vincenzo ScamozziIl 22 febbraio 2026 Villa Molin riapre le sue porte per le visite alla villa e al parco. Leggi anche: "Patrizi in villa" - Visita guidata a Villa Molin e rievocazione storica Una raccolta di contenuti Speciale visita guidata congiunta Villa Molin e Villa GiustiVilla Giusti e Villa Molin verranno aperte per una visita coordinata: un evento unico, una visita congiunta, che vi permetterà di conoscere ed apprezzare due splendide dimore, ubicate a poca distanza ... padovaoggi.it Visita guidata a Villa MolinDomenica 10 Maggio nel pomeriggio vi accompagniamo in visita alla magnifica Villa Molin! Scopriamo insieme la bellezza dell’arte del Cinquecento nella purezza e nel rigore di un grande progetto di Vin ... padovaoggi.it