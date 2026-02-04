Speciale visita guidata a Villa Molin con la voce di Vincenzo Scamozzi

Il 22 febbraio 2026 Villa Molin riapre le sue porte ai visitatori. Per l’occasione, sarà possibile esplorare la villa e il parco, scoprendo quattro secoli di storia e arte. La visita guidata sarà arricchita dalla voce di Vincenzo Scamozzi, che racconterà le curiosità e i segreti di questo luogo. Un’opportunità da non perdere per chi ama la storia e l’arte veneta.

Il 22 febbraio 2026 Villa Molin riapre le sue porte per le visite alla villa e al parco. Sarà un affascinante percorso attraverso quattro secoli di storia e arte. In occasione della riapertura la visita guidata sarà condotta dalla proprietà che farà ascoltare alcuni brani in cui l'architetto.

