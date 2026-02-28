La Vis ritrova l’esperienza di Pucciarelli In attacco ballottaggio tra Jallow e Lari

La Vis torna a schierare Pucciarelli in attacco, mentre Jallow e Lari sono impegnati in un ballottaggio per la posizione. Domenica alle 14:30, la squadra affronta il Pontedera al Benelli, dove i tifosi possono già acquistare i biglietti per seguire la partita dal vivo. La sfida rappresenta anche un momento di rientri importanti per la formazione.

Contro il Pontedera, domenica alle 14:30, sarà la partita dei rientri. Per seguirla direttamente dal Benelli i biglietti sono già disponibili. Fino alle 15:15 di domenica potranno infatti essere acquistati in prevendita sia sul circuito online www.vivaticket.it che nei punti vendita abilitati di tutto il territorio nazionale. Per quanto riguarda l’undici titolare è previsto un rientro per reparto. In porta tornerà Pozzi, ben sostituito da Guarnone a Sassari. Dopo l’attacco influenzale che lo aveva colpito prima della Torres, Primasso riprenderà il proprio posto al centro della difesa. Ad affiancarlo Ceccacci a destra e Zoia a sinistra. A centrocampo il rientro importante sarà quello di Pucciarelli. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

