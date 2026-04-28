Virtus Aversa Garnica | Ora conta solo Gara 3 Tutto in una notte con rispetto e coraggio
Dopo aver vinto Gara 2 contro l’Abba Pineto nella semifinale playoff, la Virtus Aversa si prepara per Gara 3, in programma domani sera alle 20. La squadra ha dichiarato che ora conta solo questa partita, con un approccio basato su rispetto e coraggio. La sfida decisiva si svolgerà in una notte che potrebbe determinare l’accesso alla finale.
Dopo la vittoria in Gara 2 della semifinale playoff contro l’Abba Pineto, la Virtus Aversa si prepara alla sfida decisiva: Gara 3, in programma domani sera, 29 aprile alle ore 20.30 in terra abruzzese, che metterà in palio l’accesso alla finale per la promozione in SuperLega.Il palleggiatore.🔗 Leggi su Casertanews.it
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