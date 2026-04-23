Dopo aver perso la prima gara della semifinale playoff di Serie A2 sul campo di Pineto, la Virtus Aversa si prepara per la prossima sfida in casa. La partita si è svolta davanti a un pubblico numeroso nel palazzetto di Pineto, lasciando aperto il discorso qualificazione. Domenica, nel match di ritorno in Campania, sarà necessario il supporto dei tifosi per affrontare al meglio la seconda partita.

Tempo di lettura: 2 minuti Dopo la sconfitta in Gara 1 della semifinale playoff di Serie A2 sul campo di Pineto, in un palazzetto gremito, in casa Virtus Aversa si guarda avanti con fiducia e consapevolezza. Nel match disputato in Abruzzo, Pineto ha dovuto fare a meno di Allik, fermo per infortunio, ma ha trovato in Suraci un sostituto capace di offrire un contributo importante, garantendo equilibrio e soluzioni offensive alla formazione avversaria. “La partita è stata equilibrata, i punteggi lo dimostrano: ce la giochiamo alla pari”, è l’analisi a caldo di capitan Fernando ‘Fefè’ Garnica che analizza con estrema lucidità la gara giocata ieri (mercoledì 22 aprile).🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Play off, Virtus Aversa sconfitta in gara 1: domenica in Campania serve tutto il calore del PalaJacazzi

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