Violenza sessuale su minore | arrestato dalla Polizia

La polizia di Pescia ha arrestato un uomo di 56 anni residente in zona, accusato di aver commesso una violenza sessuale su un minore. L’arresto è stato eseguito questa mattina, dopo che le forze dell’ordine hanno raccolto prove contro di lui. La vittima è un minorenne, e l’indagine prosegue per chiarire tutti i dettagli dell’accaduto.

Valdinievole (Pistoia), 10 febbraio 2026 – Un 56enne, residente in Valdinievole, è stato arrestato dalla polizia di Pescia (Pistoia) con l'accusa di violenza sessuale su un minore. La vittima, allora 13enne, tra il 2023 e il 2025, avrebbe subito violenze da parte dell'uomo, compagno della madre di un suo coetaneo, che gli avrebbe prospettato in cambio regali di vario tipo. In un momento di confidenza con i genitori il ragazzo ha raccontato quanto accaduto: i familiari si sono quindi recati in commissariato per sporgere denuncia. A seguito delle indagini, e dei precedenti dell'uomo, è stata disposta la misura cautelare in carcere per il 56enne, che è stato portato nel carcere fiorentino di Sollicciano.

