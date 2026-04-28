Arbitro UEFA arrestato in hotel per violenza sessuale su minore dopo una partita di coppa europea

Un arbitro UEFA è stato arrestato in hotel con l’accusa di “violenza sessuale su minore” a seguito di una partita di coppa europea. L’arresto è avvenuto nelle prime ore del mattino, e le autorità hanno confermato di aver fermato l’uomo in relazione all’indagine in corso. La vicenda è al momento sotto riserbo, mentre le forze dell’ordine stanno approfondendo gli accertamenti.

Titolo di cronaca corretto e informativo, con virgolette appropriate sull'accusa e nessun pattern di clickbait. La densità di entità è bassa perché il nome dell'arbitro non è stato reso noto dalla polizia e la competizione specifica non è dettagliata.🔗 Leggi su Fanpage.it

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