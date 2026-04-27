Un operatore socio-sanitario è stato sospeso dal suo incarico dopo essere stato accusato di aver commesso violenza sessuale su due pazienti. L’episodio si è verificato in una struttura della città e le autorità hanno avviato le indagini per chiarire i dettagli della vicenda. La sospensione è stata disposta in attesa di ulteriori accertamenti e verifiche sui fatti contestati.

Bologna, 27 aprile 2026 – Un operatore socio-sanitario è gravemente indiziato di violenza sessuale su due pazienti. La misura interdittiva eseguita dalla polizia su ordine del Tribunale. La Squadra Mobile e il Commissariato di Pubblica sicurezza di San Giovanni in Persiceto, lunedì 20 aprile, hanno dato esecuzione alla misura cautelare interdittiva emessa dal Gip (Giudice per le indagini preliminari) su richiesta della Procura della Repubblica a carico di un uomo di 46 anni, occupato in qualità di operatore socio sanitario in struttura ospedaliera. L’uomo, di controlli di polizia effettuati, è risultato incensurato. è stato immediatamente sospeso dal lavoro, quindi al momento non è più operativo nella struttura ospedaliera di San Giovanni in Persiceto.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Operatore socio-sanitario accusato di violenza sessuale su due pazienti: sospeso dall’incarico

Notizie correlate

Violenza sessuale su minore, i carabinieri arrestano operatore socio-sanitarioSu delega della Procura della Repubblica di Napoli - IV Sezione indagini - militari appartenenti alla stazione dei Carabinieri di Monte di Procida...

Violenza sessuale su una minorenne ricoverata, arrestato operatore socio sanitario a PozzuoliI carabinieri hanno arrestato un operatore socio sanitario: si sarebbe reso responsabile di violenza sessuale pluriaggravato su una minorenne durante...

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Accusato di violenza sessuale nei confronti di due anziane, confermata la condanna: sei anni di reclusione per l’ex operatore socio sanitario; Abusi sessuali su quattro pazienti, a giugno la sentenza per l’oss; Molestie sessuali su due anziane, ex assistente domiciliare condannato in appello a sei anni: Le palpeggiava con la scusa della crema da spalmare. Lui: Sono innocente; Operatore socio sanitario accusato di violenza su quattro pazienti della clinica, la difesa chiede assoluzione.

Operatore sanitario molesta due pazienti, indagato per violenza sessualeUn operatore socio-sanitario di 46 anni è indagato a Bologna per violenza sessuale perché, secondo l'ipotesi di accusa ancora in indagini preliminari, in due circostanze avrebbe molestato due degenti, ... ansa.it

Violenze sessuali su pazienti, operatore socio sanitario sospesoAvrebbe approfittato dello stato di vulnerabilità due degenti ospedalizzate per mettere in atto comportamenti riconducibili al reato di violenza sessuale. È quanto si sospetta rispetto alle condotte d ... bologna.repubblica.it

Concorso OSS operatore socio-sanitario 2026. Kit con manuale di teoria + quiz commentati - facebook.com facebook