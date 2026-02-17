Maltrattamenti alla compagna | divieto di avvicinamento e braccialetto elettronico per il 40enne
Un uomo di 40 anni è stato colpito da un divieto di avvicinamento e da un braccialetto elettronico dopo aver molestato ripetutamente la sua ex partner. La polizia ha deciso di intervenire dopo aver ricevuto diverse segnalazioni di comportamenti aggressivi e minacciosi nei confronti della donna, che ora vive sotto tutela. L’indagine ha evidenziato episodi di violenza che si sono verificati negli ultimi mesi, portando le forze dell’ordine a prendere misure restrittive per proteggerla.
Tempo di lettura: 2 minuti Era finito nei guai per maltrattamenti aggravati nei confronti della ex compagna. L’uomo, un 40enne di Benevento, era stato fermato dalla Polizia e per lui erano scattati i domiciliari dopo un’attenta ricostruzione dei fatti che è partita dal 2016. L’indagato avrebbe controllato quotidianamente ogni aspetto della vita della compagna, sottoponendola a umiliazioni e aggressioni in una progressiva escalation di violenze. In più occasioni l’uomo avrebbe denigrato, offeso e sputato addosso alla donna, anche alla presenza della figlia minore, che avrebbe assistito pure a un’aggressione fisica culminata con pugni violenti alla testa, tali da rendere necessario il ricorso alle cure del Pronto Soccorso. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Offendeva e sputava addosso alla compagna: divieto di avvicinamento e braccialetto elettronico per il 40enneUn uomo di 40 anni è stato fermato dopo aver insultato e sputato sulla ex compagna, un episodio che si è verificato durante un litigio in strada.
Terracina, reiterate violenze sulla compagna, divieto di avvicinamento e braccialetto elettronico a TerracinaLa polizia ha preso un uomo che da tempo maltrattava la compagna.
Zaia: Propongo il braccialetto elettronico per i borseggiatori recidivi - TG Plus NEWS Venezia
Argomenti discussi: Roma: Maltrattamenti e minacce alla compagna, divieto di avvicinamento per il compagno di un’erede Doria ...; Tenta di strozzare la compagna dopo la richiesta di separazione; Divieto ignorato e nuove violenze, 25enne arrestato a Novara per maltrattamenti alla ex compagna; Maltrattava moglie e figlia, revocati i domiciliari: giovane sottoposto al divieto di avvicinamento - AgrigentoNotizie.
Roma: Maltrattamenti e minacce alla compagna, divieto di avvicinamento per il compagno di un’erede Doria PamphiljLa vita di una delle eredi della famiglia Doria Pamphilj sarebbe stata segnata per mesi da vessazioni, minacce e aggressioni fisiche da parte del compagno. Per questi fatti il gip di Roma ha disposto ... radiocolonna.it
Divieto ignorato e nuove violenze, 25enne arrestato a Novara per maltrattamenti alla ex compagnaDopo la denuncia e il divieto di avvicinamento avrebbe picchiato ancora la donna, disposta la custodia in carcere ... giornalelavoce.it
In passato vittima di maltrattamenti, la ex compagna lo aveva denunciato appena il giorno precedente. Braccialetto elettronico per un 47enne di Vedelago facebook