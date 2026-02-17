Un uomo di 40 anni è stato colpito da un divieto di avvicinamento e da un braccialetto elettronico dopo aver molestato ripetutamente la sua ex partner. La polizia ha deciso di intervenire dopo aver ricevuto diverse segnalazioni di comportamenti aggressivi e minacciosi nei confronti della donna, che ora vive sotto tutela. L’indagine ha evidenziato episodi di violenza che si sono verificati negli ultimi mesi, portando le forze dell’ordine a prendere misure restrittive per proteggerla.

Tempo di lettura: 2 minuti Era finito nei guai per maltrattamenti aggravati nei confronti della ex compagna. L’uomo, un 40enne di Benevento, era stato fermato dalla Polizia e per lui erano scattati i domiciliari dopo un’attenta ricostruzione dei fatti che è partita dal 2016. L’indagato avrebbe controllato quotidianamente ogni aspetto della vita della compagna, sottoponendola a umiliazioni e aggressioni in una progressiva escalation di violenze. In più occasioni l’uomo avrebbe denigrato, offeso e sputato addosso alla donna, anche alla presenza della figlia minore, che avrebbe assistito pure a un’aggressione fisica culminata con pugni violenti alla testa, tali da rendere necessario il ricorso alle cure del Pronto Soccorso. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Maltrattamenti alla compagna: divieto di avvicinamento e braccialetto elettronico per il 40enne

Offendeva e sputava addosso alla compagna: divieto di avvicinamento e braccialetto elettronico per il 40enneUn uomo di 40 anni è stato fermato dopo aver insultato e sputato sulla ex compagna, un episodio che si è verificato durante un litigio in strada.

Terracina, reiterate violenze sulla compagna, divieto di avvicinamento e braccialetto elettronico a TerracinaLa polizia ha preso un uomo che da tempo maltrattava la compagna.

Zaia: Propongo il braccialetto elettronico per i borseggiatori recidivi - TG Plus NEWS Venezia

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.