Maltrattamenti alla compagna | divieto di avvicinamento e braccialetto elettronico per il 40enne

Un uomo di 40 anni è stato colpito da un divieto di avvicinamento e da un braccialetto elettronico dopo aver molestato ripetutamente la sua ex partner. La polizia ha deciso di intervenire dopo aver ricevuto diverse segnalazioni di comportamenti aggressivi e minacciosi nei confronti della donna, che ora vive sotto tutela. L’indagine ha evidenziato episodi di violenza che si sono verificati negli ultimi mesi, portando le forze dell’ordine a prendere misure restrittive per proteggerla.

Tempo di lettura: 2 minuti Era finito nei guai per maltrattamenti aggravati nei confronti della ex compagna. L’uomo, un 40enne di Benevento, era stato fermato dalla Polizia e per lui erano scattati i domiciliari dopo un’attenta ricostruzione dei fatti che è partita dal 2016. L’indagato avrebbe controllato quotidianamente ogni aspetto della vita della compagna, sottoponendola a umiliazioni e aggressioni in una progressiva escalation di violenze.  In più occasioni l’uomo avrebbe denigrato, offeso e sputato addosso alla donna, anche alla presenza della figlia minore, che avrebbe assistito pure a un’aggressione fisica culminata con pugni violenti alla testa, tali da rendere necessario il ricorso alle cure del Pronto Soccorso. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

