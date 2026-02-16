Il fatto non sussiste assolto 40enne accusato di maltrattamenti e lesioni ai danni dell' ex moglie

Un uomo di 40 anni di Monteforte Irpino è stato assolto dall’accusa di maltrattamenti e lesioni contro l’ex moglie, perché il fatto non sussiste. La decisione è arrivata al termine di un lungo processo davanti al Tribunale di Avellino, dove il giudice ha stabilito che le prove presentate non erano sufficienti a dimostrare le accuse. Durante il dibattimento, sono stati ascoltati diversi testimoni e sono stati analizzati i referti medici, ma nulla ha confermato le accuse di violenza.

Ad Avellino la decisione giunge al termine del dibattimento. Il giudice monocratico del Tribunale di Avellino assolve un uomo di quarant'anni, residente a Monteforte Irpino, con la formula piena: «perché il fatto non sussiste». L'imputazione riguardava maltrattamenti e lesioni nei confronti dell'ex moglie, dalla quale si era separato nel 2022. Era stata la donna a presentare denuncia, indicando una serie di comportamenti che, secondo l'accusa, delineavano una condotta vessatoria. La Procura della Repubblica di Avellino, in aula, aveva chiesto una condanna a tre anni di reclusione. Tra gli elementi centrali della contestazione figurava il numero delle telefonate rivolte dall'uomo alla ex coniuge dopo la fine del matrimonio.