Durante Vinitaly 2026, si è tenuta una presentazione al Ministero dell'Agricoltura riguardo all'Accademia del Bere in Salute, un progetto promosso da Signorvino. L'iniziativa mira a diffondere pratiche di consumo consapevole del vino e a promuovere un approccio più informato e responsabile. La presentazione ha coinvolto rappresentanti del settore e ha evidenziato l'obiettivo di sensibilizzare il pubblico sui benefici e sui rischi legati al consumo di alcol.

? Cosa sapere Signorvino presenta l'Accademia del Bere in Salute durante Vinitaly 2026 al Ministero dell'Agricoltura.. Il progetto guidato da Sandro Veronesi integra ricerca scientifica e dati sulla longevità mediterranea.. Durante la seconda giornata di Vinitaly 2026 presso il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Signorvino ha presentato l’Accademia Internazionale del Bere in Salute per riconnettere il consumo di vino alla scienza e al benessere sociale. Il progetto, nato dalla visione di Sandro Veronesi e gestito da Federico Veronesi, mira a superare le narrazioni semplificate che hanno caratterizzato gli ultimi anni, portando la ricerca scientifica al servizio di una cultura del bere consapevole.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Vino e benessere: nasce l’Accademia per un bere consapevole

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