Famo a capisse! la campagna che promuove il bere consapevole

È partita una nuova campagna che invita a bere con moderazione e consapevolezza. Promuove un approccio più informato e responsabile, sottolineando l’importanza di godersi il momento senza eccessi. La proposta si inserisce in un'iniziativa congiunta tra eventi di settore e amministrazione locale, puntando a sensibilizzare il pubblico su un consumo più consapevole. La comunicazione si rivolge a chi desidera mantenere il piacere senza rinuncare alla responsabilità.

Roma Bar Show e Roma Capitale insieme per una campagna che invita al bere responsabile non per rinunciarvi, ma per scegliere con consapevolezza “Famo a capisse!”. Così la nuova campagna realizzata nell’ambito delle iniziative congiunte tra il Roma Bar Show e Roma Capitale, per promuovere una cultura del bere consapevole, informata e responsabile, senza rinunciare alla qualità, al piacere e alla socialità. La campagna “Bere responsabile: famo a capisse” – lanciata diffusamente in tutta la città dal 23 Febbraio 2026 – ha avviato ufficialmente i programmi che accompagneranno, attraverso il circuito di affissioni e schermi LED del Comune di Roma, i cittadini verso la nuova manifestazione del 14 e 15 settembre 2026. 🔗 Leggi su Funweek.it

