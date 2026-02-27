Oh Arezzo il campo largo ha calato l’asso | Ceccarelli candidato sindaco!

Il campo largo di Arezzo ha ufficialmente scelto il proprio candidato sindaco: si tratta di Vincenzo Ceccarelli. Dopo settimane di incontri e discussioni, l’accordo è stato raggiunto e la candidatura è stata annunciata pubblicamente. La decisione conclude un periodo di incertezze e confronti tra le diverse forze politiche che compongono l’alleanza. L’annuncio è arrivato dopo un’ampia fase di consultazioni e confronti interni.

“E ora?”. Ora si ripulisce! Vandali in azione sulla nuova ciclopedonale di via Pacinotti Pd, Cinque Stelle e Avs fann la squadra e puntan tutto su Ceccarelli: “Oh Arezzo, stavolta si gioca per davvero!” Il campo largo ha deciso, e dopo settimane di “si dice, un si dice”, riunioni, telefonate e caffè corretti, è arrivato l’annuncio: Vincenzo Ceccarelli è il candidato sindaco per il Comune di Arezzo. La notizia in città era già nell’aria da un pezzo. Il Partito Democratico, il Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra e le altre liste collegate hanno trovato la quadra. 🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - Oh Arezzo, il campo largo ha calato l’asso: Ceccarelli candidato sindaco! Niente Campo Largo per Controcorrente di Ismaele La Vardera, Michele Sodano è il candidato sindacoIl movimento creato dal deputato Ars, ex Iena, andrà da solo alle amministrative di primavera. Elezioni, il Pd indica all’Alleanza Progressista Vincenzo Ceccarelli come candidato a SindacoArezzo,19 febbraio 2026 – Elezioni amministrative 2026: l’Assemblea comunale del Partito Democratico indica all’Alleanza Progressista Vincenzo... Scorrendo puoi consultare contenuti correlati. Temi più discussi: Il Bsc Arezzo in campo nelle semifinali nazionali di Baseball 5; Scheda squadra Arezzo U19; Il ciclone Beppe Sugar. Con Angiolini in campo ad Arezzo si ribaltano le strategie; Gubbio-Arezzo 0-1. Decisivo il gol di Ravasio, rossoblù pericolosi con Di Massimo, Minta e Saber. Le pagelle. Il Bsc Arezzo in campo nel primo campionato italiano di Baseball5Arezzo, 6 gennaio 2026 – Il Bsc Arezzo in campo nel primo campionato italiano di Baseball5. La società aretina parteciperà all’edizione inaugurale di un nuovo torneo nazionale che, al via domenica 18 ... lanazione.it Arezzo, emergenza a centrocampo. Si blocca Mawuli: le scelte di BucchiBucchi lo tiene in considerazione sia come mezzala adattata, sia in una posizione più avanzata, a L’idea di un Arezzo più dinamico e meno prevedibile potrebbe anche trasformarsi in un’opportunità, se ... lanazione.it Due squadre al campo del Vasari Arezzo per l'Under 12 del Firenze Rugby 1931. Cambia la modalità - una formazione di livello più avanzato e una di livello base -, ma non cambiano l'impegno e i risultati per i due gruppi guidati dai coach Magini e Magro. - facebook.com facebook Da Rondine al Comune, per Arezzo è Vaccari l’idea del campo largo x.com