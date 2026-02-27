Oh Arezzo il campo largo ha calato l’asso | Ceccarelli candidato sindaco!

Il campo largo di Arezzo ha ufficialmente scelto il proprio candidato sindaco: si tratta di Vincenzo Ceccarelli. Dopo settimane di incontri e discussioni, l’accordo è stato raggiunto e la candidatura è stata annunciata pubblicamente. La decisione conclude un periodo di incertezze e confronti tra le diverse forze politiche che compongono l’alleanza. L’annuncio è arrivato dopo un’ampia fase di consultazioni e confronti interni.

“E ora?”. Ora si ripulisce! Vandali in azione sulla nuova ciclopedonale di via Pacinotti Pd, Cinque Stelle e Avs fann la squadra e puntan tutto su Ceccarelli: “Oh Arezzo, stavolta si gioca per davvero!” Il campo largo ha deciso, e dopo settimane di “si dice, un si dice”, riunioni, telefonate e caffè corretti, è arrivato l’annuncio: Vincenzo Ceccarelli è il candidato sindaco per il Comune di Arezzo. La notizia in città era già nell’aria da un pezzo. Il Partito Democratico, il Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra e le altre liste collegate hanno trovato la quadra. 🔗 Leggi su Lortica.it

