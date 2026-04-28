Villamusic Street Food Festival

Dal 30 aprile al 3 maggio, Villafranca di Verona ospita la quinta edizione del Villamusic Street Food Festival. La manifestazione si svolge nel centro della cittadina e si ripete ogni anno in questo periodo. Negli ultimi anni, il festival ha consolidato la sua presenza nel calendario degli eventi primaverili locali. La manifestazione prevede bancarelle di cibo di strada e musica dal vivo, attirando numerosi visitatori ogni giorno.

Dal 30 aprile al 3 maggio Villafranca di Verona ospita la quinta edizione di, una manifestazione che negli ultimi anni si è ritagliata uno spazio riconoscibile nel calendario degli eventi primaverili del territorio. L’appuntamento si svolgerà nelle Valli del.🔗 Leggi su Veronasera.it Notizie correlate Orzinuovi: Street Food FestivalSarà Piazza Garibaldi a trasformarsi per l’occasione in una grande area food all’aperto, animata da colorati food truck e cucine su ruote pronti a... Leggi anche: Lo Street food festival a Melzo Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: COSA FARE A MAGGIO A VERONA? – VISIT VERONA.NET; Primo Maggio in Veneto: tra ville venete, fumetti e sapori di primavera. Villa Music Street Food Festival, una tre giorni di divertimento, cultura e gustoQuesto weekend, venerdì 3, sabato 4 e domenica 5 maggio si svolgerà attorno al Castello di Villafranca la seconda edizione di Villa Music Street Food Festival, l’evento organizzato da Joy Events e il ... giornaleadige.it Al Castello scaligero di Villafranca di Verona il VillaMusic - Street Food FestivalStreet Food Area: un viaggio gastronomico tra specialità regionali e internazionali, grazie alla presenza di numerosi food truck come Adventure Food Truck, Anto Pizza, Arrostiticini, Boomber, Jennifer ... veronasera.it VILLAMUSIC - street food festival - Villafranca di Verona facebook