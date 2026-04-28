Villachiaviche in festa per San Giuseppe Artigiano | nel fine settimana musica live animazione e cucina romagnola

Nel fine settimana, Villachiaviche celebra San Giuseppe Artigiano con eventi che includono musica dal vivo, attività di animazione e piatti della cucina romagnola. La parrocchia organizza incontri e iniziative per tutti i giorni, con il momento principale previsto per giovedì 30 aprile alle ore 20, quando i fedeli si raduneranno per la tradizionale celebrazione. La festa si svolge nel rispetto delle consuetudini locali e coinvolge la comunità del quartiere.

La parrocchia di Villachiaviche è in festa per San Giuseppe Artigiano. Giovedì 30 aprile i fedeli si ritroveranno alle ore 20.30 al il parcheggio via Pisignano n. 375 dove si terrà la presentazione dei bambini e dei ragazzi di Villachiaviche e Gattolino che si preparano ai sacramenti con la.🔗 Leggi su Cesenatoday.it Notizie correlate Benevento, ritorna la festa in onore di San Giuseppe ArtigianoTempo di lettura: 2 minutiRitorna l’evento annuale della Festa in onore di San Giuseppe Artigiano in contrada Piano Cappelle a Benevento con momenti... Benevento, a Piano Cappelle torna la Festa di San Giuseppe ArtigianoRitorna l’evento annuale della Festa in onore di San Giuseppe Artigiano in contrada Piano Cappelle a Benevento, con momenti di preghiera e... Contenuti utili per approfondire Ragusa, iniziano le celebrazioni in onore di San Giuseppe artigianoRagusa si appresta a celebrare con rinnovato slancio la festa di San Giuseppe Artigiano, appuntamento cardine per la vita spirituale di uno dei rioni più popolosi della città e naturale prosecuzione ... lasicilia.it Ragusa, al via le celebrazioni per San Giuseppe ArtigianoIniziano a Ragusa i festeggiamenti per San Giuseppe Artigiano. Programma delle celebrazioni dal 26 aprile alla festa esterna del 3 maggio ... quotidianodiragusa.it