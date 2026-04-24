A Benevento si svolge di nuovo la tradizionale festa dedicata a San Giuseppe Artigiano, in programma nella contrada Piano Cappelle. L’evento prevede momenti di preghiera, accompagnati da appuntamenti gastronomici e musicali. La manifestazione si ripete ogni anno, attirando persone della zona e non solo per celebrare la figura di San Giuseppe attraverso diverse iniziative. La festa si svolge in una cornice di tradizione e partecipazione popolare.

Tempo di lettura: 2 minuti Ritorna l’evento annuale della Festa in onore di San Giuseppe Artigiano in contrada Piano Cappelle a Benevento con momenti di preghiera e appuntamenti gastronomici e musicali. Il programma prevede: Giovedì 30 aprile alle ore 17 – Festa per i bambini con tre spettacoli di teatro delle marionette; alle 18.30 – Santo Rosario al quale seguirà la Santa Messa delle 19, celebrata da frate Angelo Piscopo. Alle 20, invece, si terrà la serata “Aspettando il 1° maggio” musica in piazzetta con “Jonathan e la Buona Musica”. Venerdì 1° maggio alle 10.30 Processione – lato Chiesetta San Giuseppe Artigiano e alle 12 Santa Messa. Mentre nel pomeriggio alle 17 si terrà Processione per la Contrada e a seguire Santa Messa con la partecipazione del Coro della Chiesa di Maria SS.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Benevento, ritorna la festa in onore di San Giuseppe Artigiano

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