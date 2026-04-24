benevento a piano cappelle torna la festa di san giuseppe artigiano

A Piano Cappelle a Benevento, torna la Festa di San Giuseppe Artigiano, con eventi che si svolgono in due giorni. La manifestazione prevede momenti religiosi e spettacoli dedicati ai bambini. Durante l'evento vengono organizzate diverse iniziative, tra cui processioni e intrattenimenti per le famiglie. La festa è un appuntamento tradizionale del territorio, che coinvolge residenti e visitatori.

Ritorna l’evento annuale della Festa in onore di San Giuseppe Artigiano in contrada Piano Cappelle a Benevento, con momenti di preghiera e appuntamenti gastronomici e musicali. Il programma prevede: giovedì 30 aprile alle ore 17 festa per i bambini con tre spettacoli di teatro delle marionette; alle 18.30 Santo Rosario al quale seguirà la Santa Messa delle 19, celebrata da frate Angelo Piscopo. Alle 20, invece, si terrà la serata “Aspettando il 1° maggio”, musica in piazzetta con “Jonathan e la Buona Musica”. Venerdì 1° maggio alle 10.30 processione lato Chiesetta San Giuseppe Artigiano e alle 12 Santa Messa. Nel pomeriggio, alle 17, processione per la contrada e a seguire Santa Messa con la partecipazione del Coro della Chiesa di Maria SS.🔗 Leggi su Fremondoweb.com

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