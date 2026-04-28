Villa Sofia Cervello Tommaso Mannone è il nuovo referente della biblioteca digitale del Cefpas

Tommaso Mannone è stato nominato referente aziendale dell’Azienda Ospedaliera Villa Sofia Cervello per la Biblioteca digitale del Cefpas. La nomina riguarda il progetto Tara (Tool for Advanced Research Access), un’iniziativa che mira a facilitare l’accesso alla ricerca e alla formazione nel settore sanitario. Il progetto è stato avviato in Italia meridionale e coinvolge il sistema sanitario regionale.

È Tommaso Mannone il referente aziendale dell’Aoor Villa Sofia Cervello per la Biblioteca digitale del Cefpas, nell’ambito del progetto Tara (Tool for Advanced Research Access), iniziativa innovativa nel Sud Italia per l’accesso avanzato alla ricerca e alla formazione del Sistema Sanitario.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate Giornata nazionale della Salute della donna, una settimana di visite gratis tra Villa Sofia e CervelloL'azienda ospedali riuniti Villa Sofia Cervello aderisce alla settimana dedicata alla prevenzione e alla salute femminile promossa dalla Fondazione... Villa Sofia-Cervello, al via gli incontri periodici tra le unità operative aziendaliA Villa Sofia e al Cervello al via gli incontri periodici tra le unità operative aziendali. Approfondimenti e contenuti Giornata nazionale della Salute della donna, una settimana di visite gratis tra Villa Sofia e CervelloDal 22 al 29 aprile gli ospedali, che lo scorso novembre hanno ricevuto due bollini rosa, offriranno servizi di informazione, colloqui con specialisti, esami e controlli diagnostici ... palermotoday.it Screening e visite gratuite per le donne a Villa Sofia-Cervello: al via l’Open Week SaluteL’AOOR Villa Sofia Cervello aderisce alla Open Week sulla Salute della Donna, promossa dalla Fondazione Onda ETS, in programma dal 22 al 29 aprile in occasione della 11ª Giornata nazionale della salut ... blogsicilia.it