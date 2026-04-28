Villa Comunale il busto di Giosuè Carducci è a rischio crollo | chiuso il cancello 6 verifiche del Comune

Il cancello 6 della Villa Comunale è stato chiuso dal Comune per consentire verifiche sul busto di Giosuè Carducci, che si trova all’interno della struttura. Le ispezioni sono state avviate a causa di un sospetto rischio di stabilità del monumento, che ha portato alla temporanea interdizione dell’area. Le autorità stanno lavorando per valutare le condizioni e mettere in sicurezza il sito.

Napoli, chiuso il cancello 6 della Villa Comunale per verifiche sul busto di Carducci: possibile rischio stabilità, area interdetta fino a messa in sicurezza.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Albero a rischio crollo, chiuso il viale | VIDEOUn albero che sta per schiantarsi al suolo in pieno Centro ha portato i vigili urbani a chiudere la strada che da via Salandra conduce al viale San... Solai a rischio crollo: chiuso il plesso scolastico "Prezzolini" a VietriA Vietri sul Mare è stata disposta la chiusura temporanea dell'edificio scolastico "Prezzolini" in Via Mazzini. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Festa della Liberazione in piazza Italia: Villa comunale Umberto I chiusa per restyling · ilreggino.it; Le decisioni della giunta comunale del 22 aprile 2026; SAN PANFILO: E’ QUI LA FESTA TRA FEDE, TRADIZIONE E SPETTACOLO. Villa Comunale, il busto di Giosuè Carducci è a rischio crollo: chiuso il cancello 6, verifiche del ComuneNapoli, chiuso il cancello 6 della Villa Comunale per verifiche sul busto di Carducci: possibile rischio stabilità, area interdetta fino a messa in sicurezza ... fanpage.it Napoli, a rischio la statua di Giosuè Carducci in Villa comunaleL'area attorno al monumento è stata transennata e per motivi di sicurezza è stato chiuso uno degli ingressi del parco ... napoli.repubblica.it Questa amministrazione parla di sicurezza ma soprattutto vanno in TV a dire che serve l'aiuto del governo centrale..... Anche per una villa comunale Sindaco chiamiamo l'esercizio "Sciù " - facebook.com facebook