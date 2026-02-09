Solai a rischio crollo | chiuso il plesso scolastico Prezzolini a Vietri

A Vietri sul Mare, le scuole sono di nuovo al centro dell’attenzione. La dirigente scolastica ha deciso di chiudere temporaneamente il plesso

A Vietri sul Mare è stata disposta la chiusura temporanea dell'edificio scolastico "Prezzolini" in Via Mazzini. Da oggi (lunedì 9 febbraio 2026) sono sospese le attività didattiche e ogni altra attività interna al plesso. La chiusura proseguirà fino al termine dei lavori di ripristino dei solai.🔗 Leggi su Salernotoday.it

Approfondimenti su Vietri Sul Mare Prezzolini

Domani alle 15 nella Palestrina di Piegaio si svolgerà l'evento di presentazione del nuovo plesso scolastico di Piegaio-Trebbio.

A Fiumefreddo di Sicilia, ieri mattina è stato ufficialmente riconsegnato il plesso scolastico Feudogrande, dopo interventi di manutenzione straordinaria.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Vietri Sul Mare Prezzolini

Argomenti discussi: Sicurezza degli edifici comunali, torna il sereno tra amministrazione e sindacati.

Bari, il Palagiustizia più irregolare d'Italia: a rischio crollo. Procuratore: andiamo viaAscensori fuori servizi, infiltrazioni, e una relazione di 600 pagine dal proprietario (l'Inil che perlator ha ingiunto lo sfratto per morosità) che fotografa una situazione tutt’altro che lusinghiera ... lagazzettadelmezzogiorno.it

Edificio a rischio crollo a Grottaminarda: scatta il sequestroIl provvedimento dei militari del Nucleo Carabinieri Forestale di Mirabella Eclano ... msn.com

Sicurezza che non si vede… ma che salva le vite. In questo intervento abbiamo realizzato un sistema antisfondellamento certificato su solaio esistente, mettendo in sicurezza l’intradosso e prevenendo il rischio di distacchi improvvisi. Cosa abbiamo fatto facebook