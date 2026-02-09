Solai a rischio crollo | chiuso il plesso scolastico Prezzolini a Vietri

9 feb 2026

A Vietri sul Mare, le scuole sono di nuovo al centro dell’attenzione. La dirigente scolastica ha deciso di chiudere temporaneamente il plesso

A Vietri sul Mare è stata disposta la chiusura temporanea dell'edificio scolastico "Prezzolini" in Via Mazzini. Da oggi (lunedì 9 febbraio 2026) sono sospese le attività didattiche e ogni altra attività interna al plesso. La chiusura proseguirà fino al termine dei lavori di ripristino dei solai.🔗 Leggi su Salernotoday.itImmagine generica

