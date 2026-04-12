Albero a rischio crollo chiuso il viale | VIDEO

Un albero in condizioni di instabilità ha causato la chiusura del viale che collega via Salandra a viale San Martino, nel centro cittadino. La decisione è stata presa dai vigili urbani dopo aver valutato il rischio di crollo imminente. La zona interessata comprende anche l’area vicino alla piscina comunale, dove sono stati posizionati segnali di divieto di accesso per garantire la sicurezza pubblica.

Un albero che sta per schiantarsi al suolo in pieno Centro ha portato i vigili urbani a chiudere la strada che da via Salandra conduce al viale San Martino e anche lungo il tratto a ridosso della piscina comunale. Questo in attesa della messa in sicurezza dell'arbusto messo Ko dal vento delle.🔗 Leggi su Messinatoday.it Solai a rischio crollo: chiuso il plesso scolastico "Prezzolini" a VietriA Vietri sul Mare è stata disposta la chiusura temporanea dell'edificio scolastico "Prezzolini" in Via Mazzini. VIDEO| Chiuso di nuovo il lungomare: c'è una voragine in viale Artale AlagonaNuova inaspettata chiusura per il lungomare dove, all'altezza di viale Artale Alagona, si è aperta una nuova voragine - dopo quelle causate dal...