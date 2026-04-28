Videosorveglianza nel 2026 la gara per il nuovo software da 650mila euro | Immagini più precise e alert più rapidi

Nel 2026 sarà bandita una gara da 650mila euro per l’acquisto di un nuovo software di videosorveglianza. Il sistema attuale ha già coperto tutti i quartieri della città, con almeno un punto di videosorveglianza installato in ogni zona dall’anno scorso. La nuova piattaforma promette immagini più dettagliate e notifiche di allerta più tempestive.

Bergamo. Con l’ultimo ampliamento, dallo scorso anno ogni quartiere della città ha almeno un punto di videosorveglianza. Ma il passaggio decisivo è atteso nel corso del 2026, con l’acquisto del nuovo software che gestirà il sistema. “Un gruppo di lavoro composto da dirigenti comunali e di Atb Mobilità sta preparando il bando”, annuncia l’assessore alla Sicurezza Giacomo Angeloni. Un investimento significativo: 650 mila euro interamente finanziati da fondi comunali. “L’obiettivo è rendere le telecamere più performanti, migliorare l’estrapolazione delle immagini e velocizzare l’invio degli alert”, spiega l’assessore, che invita alla prudenza sul tema dell’intelligenza artificiale.🔗 Leggi su Bergamonews.it Notizie correlate Campi Diomedei più sicuri: immagini in tempo reale grazie alla videosorveglianzaL'assessore alla Sicurezza, Giulio De Santis, ha annunciato il sistema di videosorveglianza che sorgerá ai Campi Diomedei. L’euro cambia volto: niente più banconota da 500 euro, il nuovo design si decide entro il 2026Oltre vent’anni dopo l’introduzione della moneta unica, l’Europa si appresta a riscrivere l’immagine dei suoi biglietti. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Videosorveglianza, nel 2026 la gara per il nuovo software da 650mila euro: Immagini più precise e alert più rapidi; Cuccioli abbandonati a Piossasco: scatta la gara di solidarietà; (CR) Ampliato il sistema di videosorveglianza, altre 20 zone della città sono ora 'coperte'; Sir Perugia-Lube Civitanova, gara 1 scudetto in un PalaBarton tutto esaurito. OCCHIO CICLOPE Videosorveglianza, via libera al progetto aggiornato Occhio del Ciclope. FocusIl Comune di Foggia accelera sul fronte della sicurezza urbana con l’approvazione del progetto esecutivo aggiornato ... statoquotidiano.it (CR) Ampliato il sistema di videosorveglianza, altre 20 zone della città sono ora 'coperte'Cremona, 20 aprile 2026 – Con il posizionamento di nuove telecamere, che vanno a coprire altre venti zone della città, si estende in modo significativo il sistema di videosorveglianza, un efficace str ... welfarenetwork.it Si tratterebbe di uno dei tecnici che avrebbero curato la manutenzione del sistema di videosorveglianza dell’abitazione di Caroline Tronelli - facebook.com facebook Si tratterebbe di uno dei tecnici che avrebbero curato la manutenzione del sistema di videosorveglianza dell’abitazione di Caroline Tronelli x.com