L’euro cambia volto | niente più banconota da 500 euro il nuovo design si decide entro il 2026

Dopo più di vent’anni dall’introduzione della banconota da 500 euro, le autorità europee hanno annunciato che questa sarà rimossa dal circuito. La decisione fa parte di un progetto più ampio di aggiornamento del design dei biglietti in circolazione, con un nuovo modello che verrà scelto entro il 2026. La modifica interessa esclusivamente la banconota da 500 euro, mentre le altre denominazioni rimangono in uso.

Oltre vent’anni dopo l’introduzione della moneta unica, l’Europa si appresta a riscrivere l’immagine dei suoi biglietti. La Banca Centrale Europea ha avviato un processo di rinnovamento che entra nel vivo proprio nel 2026. Una certezza, però, è già stata comunicata: nella prossima serie non ci sarà più il taglio da 500 euro. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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