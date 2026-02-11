Campi Diomedei più sicuri | immagini in tempo reale grazie alla videosorveglianza

L’amministrazione di Milano ha avviato un progetto di videosorveglianza nei Campi Diomedei. L’assessore alla Sicurezza, Giulio De Santis, ha annunciato che saranno installate telecamere in tempo reale per rendere l’area più sicura. Il nuovo sistema mira a prevenire problemi e a garantire maggiore controllo nel quartiere. I lavori partiranno a breve e coinvolgeranno diverse zone dei Campi Diomedei.

L'assessore alla Sicurezza, Giulio De Santis, ha annunciato il sistema di videosorveglianza che sorgerá ai Campi Diomedei. Lo ha fatto direttamente sui social."Siamo ai campi di Diomedei, siamo con gli operai che stanno lavorando al progetto della videosorveglianza che porterà dai campi di.

