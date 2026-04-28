Video virale e gesto irresponsabile | studente francese rischia il carcere a Singapore

Un video diventato virale ha portato a un giovane studente francese a rischiare il carcere a Singapore. In pochi secondi, utilizzando uno smartphone e cercando attenzione, ha compiuto un gesto considerato irresponsabile. La diffusione del video ha attirato l’attenzione delle autorità locali, che stanno valutando le conseguenze legali della situazione. La vicenda evidenzia come una bravata possa assumere risonanza internazionale in un’epoca dominata dai social media.

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