Hormuz il video delle 1.200 navi bloccate è virale | ma il filmato arriva da Singapore

Un video che mostra più di 1.200 navi ferme nello Stretto di Hormuz sta circolando online e si è diffuso rapidamente. Tuttavia, il filmato è stato registrato a Singapore e mostra una situazione diversa da quella descritta. Non ci sono conferme ufficiali circa la presenza di così tante imbarcazioni ferme nello stretto a causa delle tensioni tra Stati Uniti e Iran.

Circola un video che mostrerebbe oltre 1.200 navi bloccate nello Stretto di Hormuz a causa del conflitto tra Stati Uniti e Iran. Il filmato, diventato virale nelle ultime ore su Facebook, viene presentato come la prova di un blocco navale imminente, ma un’analisi visiva rivela una realtà geografica completamente diversa. Per chi ha fretta:. Un filmato mostrerebbe le navi bloccate nello stretto di Hormuz.. Il filmato originale è stato girato su un volo di linea e caricato su Instagram il 17 marzo.. Da una analisi degli elementi visibili nelle immagini è possibile accertare che il contesto è quello dello stretto di Singapore.. Analisi. La clip in oggetto reca la seguente didascalia: «Quasi 1. 🔗 Leggi su Open.online

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