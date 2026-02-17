Passavano informazioni e droga ai pusher del Tufello in cambio di soldi | arrestati tre poliziotti

Tre agenti di polizia sono stati arrestati a Roma dopo aver consegnato droga e dati riservati a un gruppo criminale del Tufello, ricevendo denaro in cambio. Gli investigatori hanno scoperto che i poliziotti avevano anche sottratto parte della droga sequestrata durante un’operazione antidroga. In totale, sette persone sono finite in manette per traffico di stupefacenti e corruzione.

Sette persone, tra cui tre poliziotti, sono state arrestate a Roma per traffico di stupefacenti. Gli agenti avrebbero fornito droga e informazioni riservate a un gruppo criminale del Tufello, sottraendo anche parte della droga sequestrata in cambio di denaro.