Passavano informazioni e droga ai pusher del Tufello in cambio di soldi | arrestati tre poliziotti

Da fanpage.it 17 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Tre agenti di polizia sono stati arrestati a Roma dopo aver consegnato droga e dati riservati a un gruppo criminale del Tufello, ricevendo denaro in cambio. Gli investigatori hanno scoperto che i poliziotti avevano anche sottratto parte della droga sequestrata durante un’operazione antidroga. In totale, sette persone sono finite in manette per traffico di stupefacenti e corruzione.

I tre poliziotti arrestati per traffico di droga

Tre poliziotti sono finiti in manette per aver trafficato droga, un fatto che ha scosso le forze dell'ordine romane.

