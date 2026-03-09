Napoli arrestati 2 ragazzi per possesso di droga 1,3kg tra hashish marijuana e cocaina l' inseguimento a 200 km h - VIDEO

Due giovani sono stati arrestati a Napoli per possesso di oltre 1,3 kg di droga, tra hashish, marijuana e cocaina. Durante un inseguimento, l’auto ha raggiunto i 200 kmh e ha proseguito tra le strade di Arzano e Casoria, prima di essere fermata dalle forze dell’ordine. Un video mostra le fasi del tentativo di fuga.

L’auto ha imboccato l’Asse Mediano raggiungendo velocità vicine ai 200 kmh, per poi proseguire tra le strade di Arzano e Casoria. Durante la fuga, secondo quanto ricostruito dai militari, il conducente avrebbe tentato anche di speronare una pattuglia che stava cercando di sbarrargli la strada. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Napoli, arrestati 2 ragazzi per possesso di droga, 1,3kg tra hashish, marijuana e cocaina, l'inseguimento a 200 km/h - VIDEO Articoli correlati Napoli, inseguimento a 200 km/: arrestati due giovaniUn inseguimento a folle velocità tra diverse strade della provincia di Napoli si è concluso con l'arresto di due ragazzi di 20 e 19 anni. Leggi anche: Droga in auto, oltre 200 grammi tra hashish e marijuana: assolto dall’accusa di spaccio Tutti gli aggiornamenti su Napoli arrestati 2 ragazzi per possesso... Temi più discussi: CARABINIERI DI NAPOLI * : RAID AL BAR DI ARZANO, 3 RAGAZZI ARRESTATI E 2 PERSONE DENUNCIATE.; Furto con strappo a Napoli: arrestati un 21enne e due minorenni -; Raid in un bar di Arzano, rissa e fuga nella notte: arrestati tre giovani, altri due denunciati; Rissa al bar con pestaggio: tre arresti. Giugliano in Campania: due ragazzi arrestati dopo un lungo inseguimentoUna scena da far west. A Giugliano in Campania i carabinieri della sezione radiomobile hanno arrestato per fuga pericolosa, detenzione di droga ... msn.com Napoli, inseguimento a folle velocità: arrestati due giovani per fuga pericolosaL'inseguimento in autostrada (Foto Carabinieri) A Giugliano in Campania (Napoli) i Carabinieri hanno arrestato ... msn.com Dopo un mese ai box e cinque partite saltate tra campionato e Coppa Italia, Scott McTominay potrebbe finalmente tornare in campo Le condizioni dello scozzese sono in miglioramento, come confermato anche da Conte nel postpartita di Napoli-Torino, e d - facebook.com facebook