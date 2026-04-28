VIDEO | Monreale alza gli occhi al cielo la storia del Santissimo Crocifisso raccontata con lo spettacolo dei droni

Giovedì primo maggio alle 23 si terrà a Monreale un evento speciale che combina tecnologia e tradizione. Lo spettacolo prevede l’uso di droni che formeranno figure e scene sul cielo, creando un effetto visivo suggestivo e coinvolgente. L’evento si inserisce nel calendario locale e mira a offrire un’esperienza unica, unendo l’arte del volo con il racconto della storia del Santissimo Crocifisso.