Rifiuti abbandonati in zona agricola a Sorso | cresce l’allarme tra residenti e ambientalisti

Nella campagna tra Sorso e la grotta di Sant’Andrea, residenti e ambientalisti si sono ritrovati a denunciare un aumento di rifiuti abbandonati. La zona, a pochi chilometri dal centro, sembra ormai una discarica a cielo aperto, con rifiuti che si accumulano senza controllo. La situazione preoccupa chi vive e lavora nelle vicinanze, che chiedono interventi immediati per ripulire e mettere in sicurezza l’area.

Nella campagna tra Sorso e la grotta di Sant'Andrea, a pochi chilometri dal centro abitato ma sembrando lontanissimo da ogni regola di civiltà, si è trasformata in un'immensa discarica a cielo aperto. Ogni mattina, all'alba, quando il sole ancora non ha superato la dorsale del Monte Nieddu, l'aria è carica di odore di plastica bruciata, di metallo arrugginito e di sostanze chimiche che si mescolano con il profumo della macchia mediterranea. Qui, in un'area di oltre quattro ettari, si accumulano rifiuti di ogni tipo: vecchi frigoriferi con le porte spalancate, pneumatici ammucchiati in cumuli che sembrano sculture di un mondo senza leggi, scarti edili coperti da una patina di polvere gialla, veicoli abbandonati in fase avanzata di decomposizione, e persino interi mobili di cucina ormai ridotti a schegge di legno e metallo.

