Scarti di cantiere rifiuti e bivacchi Via Cassia la rabbia dei residenti

I residenti di via Cassia si arrabbiano perché, a causa degli scarti di cantiere e dei rifiuti abbandonati, la zona è diventata un deposito pericoloso proprio sotto le loro case. Le persone si sentono trascurate, soprattutto dopo che si sono accumulati anche rifiuti e bivacchi lungo la strada, creando un problema di igiene e sicurezza. Un residente ha raccontato che la situazione è peggiorata negli ultimi mesi, con sacchi di spazzatura lasciati ovunque e persone che si radunano in modo irregolare nelle vicinanze.

"La nostra zona sembra dimenticata da tutti. E negli ultimi tempi la situazione è anche peggiorata, con un deposito di cantiere pericoloso proprio sotto le nostre case". Da tre anni, lamenta la signora Serena, residente a Tavarnuzze, i cittadini di zona stanno mandando periodiche segnalazioni al Comune per denunciare "situazioni di degrado, sporcizia e abbandono". Ci troviamo nella zona di via Cassia vicina allo stadio Nesi. "Per far tagliare l'erba negli spazi verdi pubblici - dice Serena -, veniamo rimpallati di ufficio in ufficio. D'estate si riempie di forasacchi, pericolosi anche per gli animali e di disturbo per anziani e bambini.