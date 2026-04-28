Victor Osimhen denunciato dalla Mercedes | non ha pagato le rate né restituito l'auto in leasing

L'attaccante è stato denunciato dalla Mercedes per mancato pagamento di circa 90 mila euro relativi a un'auto ibrida in leasing. Secondo quanto si apprende, non avrebbe saldato le rate previste e non avrebbe restituito il veicolo alla società. La denuncia è stata presentata dopo che le comunicazioni di pagamento non sono state regolarmente rispettate. Al momento non sono stati resi pubblici ulteriori dettagli sulla vicenda.

L'attaccante è stato denunciato dalla Mercedes, che lo accusa di non aver pagato i 90 mila euro per il leasing di una lussuosa auto ibrida. Osimhen non avrebbe nemmeno restituito la vettura.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate La Mercedes denuncia Osimhen: 90mila euro di arretrati per una Gle presa in leasingMilano, 28 aprile 2026 – Difficile da credere per un calciatore ricchissimo che al Galatasaray, sostengono i rumors di mercato, incassa uno stipendio... Leggi anche: Non paga l’auto, Mercedes denuncia Osimhen Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Milano, Victor Osimhen denunciato da Mercedes-Benz per un leasing da 90 mila euro: rate inevase e auto ibrida mai restituita; Non paga le rate: Mercedes denuncia Victor Osimhen; Victor Osimhen denunciato dalla Mercedes: non ha pagato le rate né restituito l'auto in leasing; Victor Osimhen non paga l’auto, Mercedes denuncia l’ex attaccante del Napoli. Victor Osimhen denunciato dalla Mercedes: non ha pagato le rate né restituito l’auto in leasingL'attaccante è stato denunciato dalla Mercedes, che lo accusa di non aver pagato i 90 mila euro per il leasing di una lussuosa auto ibrida ... fanpage.it Milano, Victor Osimhen denunciato da Mercedes-Benz per un leasing da 90 mila euro: rate inevase e auto ibrida mai restituitaIl bomber ex Napoli, oggi punta del turco Galatasaray, accusato da Mercedes Benz financial services Italia di appropriazione indebita di una «Gle». Nel suo garage sfoggia anche Rolls Royce e Lamborghi ... milano.corriere.it OSIMHEN: “AMO IL GALATASARAY, DARÒ TUTTO PER QUESTA MAGLIA” Un legame ormai dichiarato, costruito a suon di gol. Victor Osimhen si prende il Galatasaray e lo racconta senza filtri. “Amo il Galatasaray con tutto il cuore… lo dirò all’infinito”. Numer - facebook.com facebook Victor Osimhen, Ankara'da. x.com