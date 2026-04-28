Victor Osimhen è stato citato in giudizio da Mercedes per mancato pagamento di un'auto. Le immagini di festeggiamenti per lo scudetto sono state seguite da azioni legali, con la casa automobilistica che ha depositato una denuncia contro l’attaccante. La vicenda si svolge ora nelle aule di tribunale, dove si discuterà della posizione del calciatore riguardo al pagamento dell’auto.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Dalle immagini di festa per lo scudetto alle aule di tribunale, il passo rischia di essere breve per Victor Osimhen. Come racconta Repubblica, l’ex attaccante del Napoli è finito al centro di una vicenda giudiziaria legata a un presunto mancato pagamento di un contratto di leasing. Repubblica ricostruisce come il calciatore, protagonista dello storico terzo scudetto azzurro, sia ora accusato di appropriazione indebita da parte della Mercedes-Benz Financial Services Italia. Secondo quanto riportato da Repubblica, la denuncia è stata formalizzata ai carabinieri di Milano dal rappresentante legale della società finanziaria.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Non paga l’auto, Mercedes denuncia Osimhen

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