La Mercedes denuncia Osimhen | 90mila euro di arretrati per una Gle presa in leasing

Una denuncia legale riguarda un calciatore di alto livello, accusato di aver accumulato 90.000 euro di arretrati relativi a un veicolo preso in leasing. La società automobilistica ha presentato l'atto, precisando i dettagli della richiesta di pagamento. La vicenda si inserisce in un contesto di discussioni sul rapporto tra il calciatore e il suo passato accordo contrattuale, mentre al momento non ci sono conferme ufficiali sulle circostanze della disputa.

Milano, 28 aprile 2026 – Difficile da credere per un calciatore ricchissimo che al Galatasaray, sostengono i rumors di mercato, incassa uno stipendio annuale faraonico che scollina ampiamente quota 18 milioni di euro. E in ogni caso, prima di approdare in Turchia, il centravanti nigeriano Victor James Osimhen non se la passava malissimo neanche a queste latitudini, per usare un eufemismo: percepiva 10 milioni per vestire la maglia del Napoli, condotto al terzo scudetto nella stagione 2022-23. TOPSHOT - Galatasaray's Nigerian forward #45 Victor Osimhen reacts during the Turkish Super lig football match between Fenerbahce and Galatasaray at the Rams Park stadium in Istanbul, on April 26, 2026.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - La Mercedes denuncia Osimhen: 90mila euro di arretrati per una Gle presa in leasing Notizie correlate Nuova Mercedes GLE: evoluzione tra lusso e tecnologia(Adnkronos) – La nuova Mercedes GLE segna un passo deciso nell’evoluzione dei SUV premium, combinando innovazione tecnologica, comfort avanzato e una... Nuova Mercedes GLE: l’IA e 3.000 componenti riscrivono il lussoMercedes-Benz aggiorna la sua GLE, integrando l’intelligenza artificiale del sistema MB. Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: La Mercedes denuncia Osimhen: 90mila euro di arretrati per una Gle presa in leasing; Victor Osimhen non paga l’auto, Mercedes denuncia l’ex attaccante del Napoli. La Mercedes denuncia Osimhen: 90mila euro di arretrati per una Gle presa in leasingIl contratto sottoscritto nel 2023, le rate non versate e il suv non restituito alla scadenza dell’accordo. Un mese fa il calciatore ex Napoli è stato fotografato a Lagos al volante di una Lamborghini ... ilgiorno.it Victor Osimhen non paga l’auto, Mercedes denuncia l’ex attaccante del NapoliIl calciatore accusato di appropriazione indebita per un contratto di leasing non saldato: mancano 90mila euro ... milano.repubblica.it Mercedes ha denuncia il tracollo della domanda di station wagon - facebook.com facebook