Una società automobilistica ha presentato una denuncia contro un calciatore, accusandolo di aver omesso il pagamento di circa 90 mila euro relativi a un contratto di leasing firmato nel 2023 per un modello Mercedes GLE ibrido. Secondo quanto riferito, il veicolo non sarebbe stato restituito alla scadenza del contratto, dando così origine a una disputa legale tra le parti coinvolte.

Al centro della contesa legale, un contratto di leasing stipulato nel 2023 per una Mercedes Gle ad alimentazione ibrida. Stando alla ricostruzione della società, il bomber non avrebbe onorato il piano di pagamenti concordato, accumulando rate insolute per una cifra intorno ai 90mila euro Vict.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Victor Osimhen denunciato da Mercedes-Benz: rate di un leasing da 90mila € non pagate e vettura Gle ibrida non restituita

Notizie correlate

Osimhen denunciato da Mercedes, 90 mila euro di rate non pagate e Gle ibrida non restituita dopo il leasingL’ex calciatore del Napoli Victor Osimhen, attualmente al Galatasaray, è stato denunciato da Mercedes.

Rate non pagate per 90mila euro: Mercedes denuncia Victor Osimhen per l’auto che guidava a NapoliUn contratto di leasing dal valore di circa 90 mila euro non pagato: per questo motivo, l’ex attaccante del Napoli Victor Osimhen è stato denunciato...

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Milano, Victor Osimhen denunciato da Mercedes-Benz per un leasing da 90 mila euro: rate inevase e auto ibrida mai restituita; Victor Osimhen non paga l’auto, Mercedes denuncia l’ex attaccante del Napoli; Non paga le rate: Mercedes denuncia Victor Osimhen; Osimhen denunciato da Mercedes: 90mila euro di arretrati per una Gle presa in leasing.

Osimhen denunciato da Mercedes, 90 mila euro di rate non pagate e Gle ibrida non restituita dopo il leasingL'ex Napoli Victor Osimhen è stato denunciato da Mercedes per appropriazione indebita: non avrebbe pagato le rate di una Gle ibrida, non restituita ... virgilio.it

Osimhen accusato di mancato pagamento leasing Mercedes e trattenimento auto: scatta la denunciaDenuncia Mercedes contro Victor Osimhen per leasing non pagato L’ex attaccante del Napoli, oggi al Galatasaray, Victor Osimhen è stato denunciato in I ... assodigitale.it

Nuovi guai fuori dal campo per Victor Osimhen. L’ex attaccante del Napoli sarebbe stato denunciato dalla casa automobilistica Mercedes-Benz con l’accusa di non aver pagato le rate relative a un’auto di lusso presa in leasing. Secondo quanto riportato dal C - facebook.com facebook

Victor Osimhen, ex attaccante del Napoli e oggi a Istanbul sponda Galatasaray, si ritrova con una denuncia per appropriazione indebita sul groppone: Mercedes-Benz Financial Services Italia ha infatti denunciato il calciatore. Il motivo è il buco da 90mila eur x.com