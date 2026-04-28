Mercedes-Benz Financial Services Italia ha presentato una denuncia contro Victor Osimhen, ex attaccante del Napoli, per un contratto di leasing non saldato. La cifra non versata ammonta a circa 90 mila euro, relativo a un’auto che l’attaccante guidava a Napoli. La vicenda si è sviluppata nell’ambito di una disputa legale legata al mancato pagamento del contratto di leasing.

Un contratto di leasing dal valore di circa 90 mila euro non pagato: per questo motivo, l’ex attaccante del Napoli Victor Osimhen è stato denunciato dalla Mercedes-Benz Financial Services Italia. Secondo quanto riportato da Repubblica, il legale che rappresenta l’azienda ha presentato una querela nei confronti di Osimhen perché l’attaccante nigeriano avrebbe saltato le rate del suo Mercedes classe G che guidava quando ancora giocava nel Napoli, prima del suo trasferimento al Galatasaray. Nel 2023 infatti il calciatore avrebbe stipulato un contratto di leasing per la vettura ad alimentazione ibrida: un impegno che Osimhen non avrebbe però portato a termine accumulando un debito di 90mila euro.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Rate non pagate per 90mila euro: Mercedes denuncia Victor Osimhen per l’auto che guidava a Napoli

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