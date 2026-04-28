L'ex calciatore di Napoli è stato citato in causa da Mercedes, accusato di aver omesso di pagare circa 90 mila euro in rate relative a un veicolo. Inoltre, non avrebbe restituito una Mercedes GLE ibrida, che era stata presa in leasing. La denuncia evidenzia un mancato pagamento e la mancata riconsegna dell’auto, secondo quanto comunicato dalla casa automobilistica.

L’ex calciatore del Napoli Victor Osimhen, attualmente al Galatasaray, è stato denunciato da Mercedes. L’attaccante nigeriano è accusato di non aver pagato il programma di rate concordato nel 2023 per mettersi alla guida di una Gle ibrida e di non aver restituito il veicolo alla fine del contratto. Il debito ammonterebbe a 90 mila euro. Perché Victor Osimhen è stato denunciato da Mercedes Victor Osimhen e la polemica ai tempi del Covid De Laurentiis rinviato a giudizio per l'acquisto di Osimhen Perché Victor Osimhen è stato denunciato da Mercedes Stando a quanto riportato da Il Giorno, il legale rappresentante di Mercedes-Benz Financial Services Italia spa ha presentato nelle scorse ore una querela contro Victor Osimhen alla stazione Crescenzago dei carabinieri.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Osimhen denunciato da Mercedes, 90 mila euro di rate non pagate e Gle ibrida non restituita dopo il leasing

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