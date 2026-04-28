Vicopisano Castello in Fiore

Sabato 16 e domenica 17 maggio, Vicopisano, riconosciuta con la Bandiera Arancione del Touring Club Italiano, si trasforma in un grande giardino a cielo aperto grazie alla nuova edizione di Vicopisano Castello in Fiore. L’evento prevede esposizioni di piante e fiori, workshop e iniziative dedicate alla cura del verde. La manifestazione si svolge nel centro storico del paese, coinvolgendo diverse piazze e spazi pubblici della località.

Sabato 16 e domenica 17 maggio Vicopisano, Bandiera Arancione del Touring Club Italiano, torna a trasformarsi in un grande giardino a cielo aperto con una nuova edizione di.Una fiera florovivaistica a ingresso gratuito, con oltre mille metri quadrati di esposizione.🔗 Leggi su Pisatoday.it Vicopisano - Castello in in Fiore edizione 2025 Notizie correlate A Formigine nel weekend torna l'appuntamento con "Castello in fiore"Nel fine settimana che precede l’inizio della primavera, si rinnova a Formigine l’appuntamento con "Castello in fiore". Ufficio relazioni con il pubblico, chiusure straordinarie a Fiore e CastelloL’Azienda Usl di Piacenza informa, per esigenze organizzative, sono previste alcune chiusure straordinarie al pubblico degli Uffici relazioni con il... Contenuti e approfondimenti Vicopisano: aperte le iscrizioni per esporre a Vicopisano Castello in FioreVicopisano 13 gennaio 2024- Nel cuore dell'inverno, grazie alla 13a edizione di Vicopisano Castello in Fiore, in programma per il 17 e il 18 maggio 2025, l'Amministrazione Comunale di Vicopisano ... lanazione.it Castello in fiore. A Vicopisano è primaveraQuesto fine settimana in ogni angolo del borgo di Vicopisano sbocceranno di profumi, colori ed eventi per grandi e piccoli. E’ la 12esima edizione di Vicopisano Castello in Fiore, l’evento che sabato ... lanazione.it