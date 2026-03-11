A Formigine nel weekend torna l' appuntamento con Castello in fiore

Nel fine settimana che precede l’inizio della primavera, si rinnova a Formigine l’appuntamento con "Castello in fiore". L’iniziativa, organizzata dalla Pro Loco "Oltre il Castello", è in programma sabato 14 e domenica 15 marzo e quest’anno festeggia l’importante traguardo della sua 18esima. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

