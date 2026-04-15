Ufficio relazioni con il pubblico chiusure straordinarie a Fiore e Castello

L’Azienda Usl di Piacenza ha comunicato che alcuni Uffici relazioni con il pubblico di Fiore e Castello saranno chiusi in date specifiche. In particolare, l’ufficio di Castel San Giovanni non sarà accessibile lunedì 20 aprile, mentre quello di un’altra sede resterà chiuso venerdì 24 aprile. Queste chiusure sono dovute a esigenze organizzative e si applicano esclusivamente a questi periodi.

L’Azienda Usl di Piacenza informa, per esigenze organizzative, sono previste alcune chiusure straordinarie al pubblico degli Uffici relazioni con il pubblico: lunedì 20 aprile il servizio di Castel San Giovanni resterà chiuso al pubblico, mentre venerdì 24 aprile resterà chiuso l’ufficio di.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Notizie correlate Castello Segreto 2026: un anno di aperture straordinarie al Real Castello di MoncalieriDopo il grande successo di pubblico dell’ultima edizione, l'Associazione Amici del Real Castello e del Parco di Moncalieri conferma per tutto il 2026... A Formigine nel weekend torna l'appuntamento con "Castello in fiore"Nel fine settimana che precede l’inizio della primavera, si rinnova a Formigine l’appuntamento con "Castello in fiore". Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Ufficio relazioni con il pubblico: i contatti nel 2025; Oltre duemila utenti per i Punti Digitale Facile. Nuova apertura per lo sportello all’Urp; Questionario di gradimento dei servizi comunali; Servizio Civile Universale, ultima settimana per presentare domanda di partecipazione. Ufficio relazioni con il pubblico: i contatti nel 20251.950 sono i contatti avuti con la cittadinanza nel 2025, per la maggiore parte attraverso il servizio gratuito telefonico: numero verde 800 800400 e la casella di posta [email protected].. Il nume ... arpat.toscana.it ANIA: L’ASSISTENTE VIRTUALE DELL’UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO AL SERVIZIO DEI CITTADINI CAMPANI10/03/2025 - Regione Campania ha introdotto Ania, l’Assistente Virtuale dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP), un chatbot progettato per fornire supporto ai cittadini nell’accesso e ... regione.campania.it Ufficio per gli Affari di Taiwan: "Opposizione a relazioni ufficiali tra i Paesi che hanno rapporti diplomatici con la Cina e la regione cinese di Taiwan" Il 15 aprile, durante una conferenza stampa ordinaria dell'Ufficio per gli Affari di Taiwan del Consiglio di Stato, il - facebook.com facebook