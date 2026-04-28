Viareggio l’ultimo discorso da sindaco di Del Ghingaro | Ho seminato e raccolto dando tutto me stesso

Il sindaco di Viareggio ha tenuto il suo ultimo discorso pubblico prima di lasciare l’incarico, affermando di aver lavorato con impegno e dedizione durante il suo mandato. Ha ricordato di aver dato tutto se stesso nel suo ruolo, sottolineando il senso di responsabilità che ha avuto nel gestire le questioni cittadine. La cerimonia si è svolta nel centro della città, con la presenza di cittadini e rappresentanti delle istituzioni.