Viareggio l’ultimo discorso da sindaco di Del Ghingaro | Ho seminato e raccolto dando tutto me stesso
Il sindaco di Viareggio ha tenuto il suo ultimo discorso pubblico prima di lasciare l’incarico, affermando di aver lavorato con impegno e dedizione durante il suo mandato. Ha ricordato di aver dato tutto se stesso nel suo ruolo, sottolineando il senso di responsabilità che ha avuto nel gestire le questioni cittadine. La cerimonia si è svolta nel centro della città, con la presenza di cittadini e rappresentanti delle istituzioni.
Viareggio, 28 aprile 2026 – Ha indossato la fascia tricolore, inforcato gli occhiali da vista e aggiustato la giacca blu. Poi un respiro profondo nel microfono, riecheggiato nell’aula, troppo vuota (diverse le assenze sui banchi), del consiglio comunale. L’ultimo convocato prima delle elezioni di maggio, l’ultimo da sindaco di Viareggio, dopo oltre un decennio, per Giorgio Del Ghingaro. “Non nascondo che prendere la parola in questa ultima seduta del mio mandato susciti in me un’emozione particolare”, ha esordito nel commiato politico. "Stagione significativa” Perché “dentro quest’aula si conclude una stagione significativa della vita...🔗 Leggi su Lanazione.it
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