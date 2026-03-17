Marco Brescianini, centrocampista, ha dichiarato di impegnarsi al massimo e di avere ancora margini di miglioramento. Recentemente le sue prestazioni erano state considerate sotto le aspettative, ma nella partita a Cremona ha mostrato di essersi ripreso. Brescianini ha affermato di dedicare tutto se stesso all’attività, pur desiderando sempre migliorare le proprie performance.

Era chiamato, anche lui, ad una prova di riscatto. Del resto le recenti prestazioni di Marco Brescianini avevano lasciato a desiderare eppure a Cremona il centrocampista si è ripreso: "Penso di star dando tutto anche se voglio sempre fare meglio. L’obiettivo è quello di alzare l’asticella" ha ammesso l’ex Atalanta, che poi ha celebrato il grande spirito di squadra: "Era importantissimo arrivare qui per provare via a portare punti e ci siamo riusciti: abbiamo preparato la gara studiando i particolari e focalizzandoci sulle palle inattive. Ci teniamo stretto questo risultato molto buono ma restiamo focalizzati sul nostro obiettivo: mancano ancora nove gare che sono importanti e dobbiamo affrontarle nel modo giusto". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Il personaggio. Marco Brescianini: "Sto dando tutto. C’è ancora da fare»

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