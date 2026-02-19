Lavori di potenziamento della rete elettrica causano l’interdizione alla sosta e al transito in viale Mellusi, via XXIV Maggio e via Oderisio. Lunedì 23 e martedì 24 febbraio, tra le 7:00 e le 18:00, le autorità bloccheranno le aree di sosta in viale Mellusi, dal civico 9 al civico 23, per permettere il completamento degli interventi. Le strade coinvolte subiranno restrizioni temporanee per garantire la sicurezza durante i lavori. Le auto parcheggiate in quelle zone dovranno essere spostate prima dell’inizio delle operazioni.

Tempo di lettura: < 1 minuto Lunedì 23 e martedì 24 febbraio, dalle ore 7:00 alle ore 18:00, in occasione di lavori funzionali al potenziamento della rete elettrica, saranno interdetti alla sosta gli stalli parcheggio siti in viale Mellusi, nel tratto dal civico 9 al civico 23. La limitazione varrà solo per gli stalli siti lungo il lato destro nel senso di marcia. Inoltre, sempre lunedì 23 e martedì 24 febbraio, dalle ore 8:00 alle ore 18:00, via XXIV Maggio sarà interdetta alla sosta e al traffico, anche per i residenti autorizzati, nel tratto compreso tra l’incrocio con via Vianelli e l’incrocio con viale Atlantici al fine di consentire l’operatività di autogru per indifferibili lavori presso il condominio ivi ubicato. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

