Interdizione alla sosta e al transito in viale Mellusi via XXIV Maggio e via Oderisio
Lavori di potenziamento della rete elettrica causano l’interdizione alla sosta e al transito in viale Mellusi, via XXIV Maggio e via Oderisio. Lunedì 23 e martedì 24 febbraio, tra le 7:00 e le 18:00, le autorità bloccheranno le aree di sosta in viale Mellusi, dal civico 9 al civico 23, per permettere il completamento degli interventi. Le strade coinvolte subiranno restrizioni temporanee per garantire la sicurezza durante i lavori. Le auto parcheggiate in quelle zone dovranno essere spostate prima dell’inizio delle operazioni.
Tempo di lettura: < 1 minuto Lunedì 23 e martedì 24 febbraio, dalle ore 7:00 alle ore 18:00, in occasione di lavori funzionali al potenziamento della rete elettrica, saranno interdetti alla sosta gli stalli parcheggio siti in viale Mellusi, nel tratto dal civico 9 al civico 23. La limitazione varrà solo per gli stalli siti lungo il lato destro nel senso di marcia. Inoltre, sempre lunedì 23 e martedì 24 febbraio, dalle ore 8:00 alle ore 18:00, via XXIV Maggio sarà interdetta alla sosta e al traffico, anche per i residenti autorizzati, nel tratto compreso tra l’incrocio con via Vianelli e l’incrocio con viale Atlantici al fine di consentire l’operatività di autogru per indifferibili lavori presso il condominio ivi ubicato. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Lavori urgenti in Viale del Commercio: divieti di sosta e transito fino al 22 gennaioLavori urgenti sulla rete acquedottistica in Viale del Commercio richiederanno modifiche alla viabilità, con divieti di sosta e transito garantiti fino al 22 gennaio.
VIDEO/ Incidente al viale Mellusi, una carambola spaventosa ma senza feritiUn incidente si è verificato al viale Mellusi, coinvolgendo due veicoli in una carambola che ha causato danni materiali.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Esecuzione lavori Arco di Cristo Re: i provvedimenti viari da mercoledì 11 sino a martedì 24 febbraio; Riqualificazione dei sottopassi, stop e divieti in via Dante: cosa cambia per gli automobilisti; Carnevale lungo corso Amendola: tutte le modifiche a sosta e viabilità; Cantieri in città dal 13 al 19 febbraio: viabilità alternativa e lavori in corso.
Recupero dell'Arco di Cristo Re: deviazioni dal 23 febbraio al 7 marzoRestauro dell’antica cinta muraria e riqualificazione urbana con chiusure temporanee in viale Principe Umberto, deviazioni su viale Boccetta e via Dina e Clarenza e obblighi di svolta per le vie later ... lasicilia.it
Io Faro Carnevale, a Civitavecchia divieti di sosta, modifiche alla viabilità e al trasporto pubblicoIn occasione della manifestazione denominata Io Faro Carnevale – Città di Civitavecchia, la quale interesserà varie vie cittadine, al fine di consentire il regolare svolgimento dell’evento in questi ... terzobinario.it
Ordinanza n° 16 del 09/02/2026 Al fine di consentire dei lavori, da lunedì 16 febbraio a venerdì 27 febbraio 2026 dalle ore 8:30 alle ore 18:30 si segnalano le seguenti modifiche su Via per Torbiato: 1) chiusura temporanea mediante interdizione al transito facebook